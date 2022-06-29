慶富公司董事長陳慶男的慶富造船公司承造海軍6艘獵雷艦，以虛偽增資等方式，向多家銀行詐貸63億元部分，最高法院駁回上訴，將陳慶男判處25年徒刑，併科罰金新臺幣1億500萬元，慶富公司因其負責人陳慶男犯罪，執行罰金2億8000萬元。

同案被告陳妻、陳盧昭霞共同犯公司法未實際繳納股款罪，判處有期徒刑1年6月，全案定讞。

慶富公司在2014年與國防部簽訂獵雷艦採購契約，總價為新臺幣349億3300萬元，陳男因慶富公司原先資本額僅有5億多元，且整體財務結構不佳，企業資力及償債能力均甚為不足，為提高銀行承作聯貸意願以順利取得資金，計劃陸續為慶富公司辦理增資。

陳慶男以慶富公司籌借款項或慶富公司原有資金，提供予慶洋公司佯充增資慶富公司之股款，虛偽增資4億7000萬元、6億元，致影響第一銀行之評估，而同意擔任聯貸統籌主辦銀行，並著手籌組聯貸案。

因慶富公司於履約之初，即無力負擔鉅額之國防部履約保證金等相關款項，陳慶男在聯貸案籌組完成前，與他兒子陳偉志（通緝中）及韓籍人士梁謹模以虛偽不實之境外紙上公司採購合約、商業發票，佯稱是慶富公司向該等境外公司採購建造獵雷艦所需相關設備。

陳慶男等人以境外紙上公司之不實發票給聯貸銀行，向各家銀行詐欺取得財物及財產上利益高達2億199萬3020元美元（折合63億7252萬3140元），陳慶男父子詐得資金後，以洗錢方式輾轉匯回資金予慶富公司或其關係企業，以供公司營運使用。

高雄高分院考量陳慶男之年齡，自述最高學歷為中山大學榮譽博士，就本案虛偽增資、對銀行詐欺犯行，均係基於主導地位，依犯公司法的未實際繳納股款罪，及銀行法的詐欺取財或得利等罪，判刑25年，併科罰金新臺幣1億500萬元，最高法院駁回上訴定讞。

陳慶男另在海科館BOT工程案，以不實資料向5家聯貸銀行詐貸3億多元，去年底最高法院駁回上訴，將陳慶男判刑7年10月定讞，陳男已入獄執行。