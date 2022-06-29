在拜登政府拉攏七大工業國集團（G7）持續擴大對俄國經濟制裁之際，美國當局周二（28日）傳出攔截一艘滿載俄油的油輪，當天，美國商務部又將5家大陸企業列入貿易黑名單，原因是這些陸企「涉嫌支持俄羅斯軍事和國防工業」。

美國從今年3月起，全面禁止進口俄羅斯石油、天然氣和煤炭等原物料商品後，本周拜登又宣布，與G7達成共識，未來各國將禁止進口俄羅斯黃金，對俄國一連串制裁措施再最新加碼，此舉為斬斷俄軍所需資金管道；此外，消息人士透露，G7研擬對俄羅斯天然氣設定價格上限門檻，以限制俄國從能源出口中獲利。

華爾街日報報導，一艘名為Daytona的油輪，船東為希臘船舶運營商 TMS Tankers，目前由總部位於瑞士的原油貿易商Vitol所租用。這艘船載運燃料油和真空柴油，6 月初從俄羅斯黑海的塔曼半島出發，預計周日抵達美國紐奧良港口。不過Daytona油輪已被阻擋無法卸貨，並接受美國海關和邊境保護局檢查，貿易商Vitol表示，他們的運作完全符合包括制裁在內的所有相關法律和法規。

與此同時，美國商務部宣布，將5家大陸企業列入貿易黑名單，包括金派科技 (香港) 有限公司、維科電子 (香港) 有限公司和香港世捷達物流有限公司等，理由是這些陸企支持俄國軍隊和國防工業。

美商務部還將來自俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、立陶宛、巴基斯坦、新加坡、英國、烏茲別克斯坦和越南等31家公司列入貿易黑名單，直指這些公司中有25家在大陸展開業務。

對此，中國駐美國大使館表示，中方沒有向俄羅斯或烏克蘭提供軍事援助，相關制裁違反國際法，將採取「必要措施」來保護大陸企業的權利。