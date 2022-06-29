中職明星賽在因新冠疫情停辦兩年後，今年7月30、31日將於台中洲際棒球場復辦，中職今天舉行明星賽記者會，除了宣布明星隊vs.中華隊的陣容，會長蔡其昌也透露今年明星賽3大特色，並強調今年算是「復辦」，明年叫做「盛大舉辦」，「期待明年明星賽能在大巨蛋舉辦！」

蔡其昌指出，台北大巨蛋明年可望完工，舉辦明星賽是許多球迷的期待。今年明星賽透過各種管道，總共投了900多萬票，顯示球迷非常期待這場盛宴，「最高票數王威晨31萬票，選立委可以當選2席了！」

蔡其昌也透露明星賽的3大特色，第一是新一代的國家隊由哪些球員組成，讓大家一睹為快；二是啦啦隊應援團很強大，這次把5個球隊的啦啦隊、超過百人全都集合在洲際棒球場，粉絲要把相機準備好；三是中場時間邀請知名歌手表演，有棒球賽、有啦啦隊、有歌手的精彩演出，精彩可期。

明星隊總教練林威助（左）與中華隊總教練林岳平在記者會公布明星賽名單。（杜宜諳攝）

今年明星賽分別由統一獅總教練林岳平、中信兄弟教頭林威助職掌中華隊與明星隊兵符，結果透過球迷票選出的明星隊先發12人名單，有9人被林岳平挑到了中華隊。不過林威助也補進德保拉、豪勁等洋將，於記者會公布明星隊的新版先發12人名單。

表演部分，中職也公布歌手陣容，7月30日請來大支、玖壹壹，隔天則有舒米恩、動力火車，等了3年的中職明星賽，要讓球迷看好看滿。