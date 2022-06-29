中市海線首座樹葬園區清水樹葬區，今天舉行開工祝禱儀式。（台中市政府提供）

隋著殯葬文化的改變，台中市生命禮儀管理處為提供海線民眾多元環保殯葬需求，紓解當地納骨櫃位使用壓力，於清水區第二納骨塔旁增設樹葬園區，完工後可提供7000多個樹葬穴位，29日舉行開工動土典禮；民政局長吳世瑋說，清水樹葬園區基地面積近4000平方公尺，提供市民乾淨舒適、便捷殯葬環境。

吳世瑋說，台中市目前樹葬區域涵蓋北屯、神岡及大雅共3.9公頃，2012年至今年4月已服務1萬2024名往生者，越來越多民眾選擇並支持多元環保葬，考量海線地區尚無設置樹葬園區，加上當地議員及民眾反映；市府特規畫於清水區第二納骨塔旁設置首座樹葬追思園區。

生管處長劉振村表示，清水樹葬園區入口意象以「水波漣漪」的概念發想設計，喻意生命激起一陣波瀾後，終將回歸平靜，園區內樹種則規畫配合既有台灣欒樹、菩堤樹及樟樹等，並增加小葉欖仁及水黃皮等樹種，另採用文珠蘭及蚌蘭點綴樹葬區，打造肅穆舒適的追思園地。

劉振村指出，清水樹葬區預計今年9月底完工，未來7000多個樹葬穴位，將採「不立碑」、「不造墳」、「不留記號」的綠色殯葬模式，讓亡者以最自然的方式回歸土地，同時維持環境永續發展；兼顧生態與環境發展，打造景緻優雅、靜謐莊嚴的追思空間，

民政局強調，過去國人受傳統「入土為安」觀念，多採行土葬方式，但因台灣地狹人稠，土地資源有限，民眾喪葬觀念與時俱進，越來越多民眾支持多元環保葬，骨灰回歸大自然後不僅能減少環境破壞，還能節省土地資源，對減緩全球暖化及環境永續發展也具正面成效。