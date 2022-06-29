高捷、顏正國與新世代嘻哈歌手們，一起到西門靖塗鴉牆拍照留念。（牽猴子提供）

西門町電影街巷弄內著名的塗鴉聖地「西門靖塗鴉牆」，本周出現滿滿一片向黑幫電影神作《少年吔，安啦！》致敬的主題塗鴉牆，電影男主角高捷、顏正國28日特地帶領為該片問世30周年創作致敬合輯的新世代嘻哈歌手們，一起到現場拍照留念，感謝自掏腰包購買噴料，花了3天創作的塗鴉藝術家。

即將上映的數位修復版《少年吔，安啦！》獲響應，塗鴨、刺青、嘻哈、街舞、滑板、街頭潮牌等次文化交織的西門街區店家與年輕人們，包括西門徒步區街區發展促進會、刺青紋身街、塗鴉街藝青會、美國街潮牌、電影公園等，這次都將動員整合起來推廣造勢，以包場等方式，力挺心目中的神片。

這片寬約6公尺、高3公尺的《少年吔，安啦！》問世30周年致敬塗鴉牆，是由台灣著名塗鴉藝術家傅星翰（Vastar）帶領CityMarx塗鴉團隊SHING、 JING等人聯手創作，將電影片名與30年後的高捷、顏正國兩人今日成熟樣貌，融合在繽紛的塗鴉色彩中。傅星翰是正義聯盟電影台灣區指定授權聯名塗鴉藝術家，4年前他在同一地點為電影《小丑》噴繪的漫畫風格塗鴉，讓他炸紅到國外，這次向《少年吔，安啦！》致敬的作品，勢必再成西門町拍照打卡熱點。

這回能整合西門街區的店家來力挺《少年吔，安啦！》，也和男主角高捷半個月前霸氣重返西門町「巡田水」有闗。6月上旬，高捷在西門町一邊拍《少年吔，安啦！》30周年宣傳照、一邊和當地店家問候搏感情，結果大哥出馬果然一呼百諾，大家知道這部和西門町有關的神片要上映後，都自動來相挺

。高捷透露，西門町是他年輕時最愛來吃喝玩樂的地方，幾10年來，眼看東區逐漸沒落，但西門町依然挺立不敗，這就是它可愛之處。