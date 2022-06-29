日本日產汽車某些車款於行進時，引擎蓋可能會無故突然掀起，駕駛的視線會被遮住，進而增加行車事故機率。因此，日產也正在美國地區，陸續將召回30多萬輛Pathfinder進廠維修。

根據遞交給美國車輛安全監管機構的資料，日產指出，即使Pathfinder汽車引擎蓋是蓋好的，但蓋子的安全加強閂，有可能因為沾黏日積月累的汙泥以及灰塵，在沒有任何警示之下，造成引擎蓋有可能突然自動打開。

據悉，年式在2013年至2016年，有322,671輛Pathfinder車款將被緊急召回。自1987年推出後，Pathfinder在2021年正式邁入第5代，同時，Pathfinder也是日產系列產品中，相當受到全球車主喜愛的車款之一。

不過，Pathfinder也算是多災多難，2021年元月底，就傳出有35餘萬輛這種大型休旅，因煞車燈繼電器有問題，故也進行過全球性召回。同時，那時也是日產第2次對相同車款召回維修。