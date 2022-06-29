美國食藥管理局（FDA）獨立疫苗專家小組周二以19票對2票通過決議，建議衛生當局今年秋天讓民眾接種專門針對Omicron新冠變種病毒的新疫苗。公衛官員認為到時候美國可能爆發新一波疫情。

這是該疫苖專家小組首次提議疫苗製造商修改疫苗，以針對不同的變種病毒。FDA可能接受該專家委員會的建議，並授權更換新冠疫苗。不過，該專家小組並未就新針劑應該針對哪一種Omicron亞變種病毒提出建議。

輝瑞、莫德納（Moderna）、諾瓦瓦克斯（Novavax）和嬌生所開發出的疫苖，都是針對2019年在中國武漢首次出現的新冠原始病毒株。但新冠病毒在這兩年多以來迅速演變，導致這些疫苗雖然仍有助於預防染疫重症，但在預防感染和輕症方面的效果已經減弱。

本來就具有高度傳染性的Omicron變種病毒持續變異出更具傳染性的亞變種。FDA疫苗部門主管Dr. Peter Marks向疫苖專家小組表示，隨著病毒持續變異、疫苗免疫力減弱，以及人們待在室內的時間增加，今年秋冬美國將面臨新一波疫情爆發，「因此，我們必須認真考慮在今年秋天追加針劑的計畫，以提升保護力」。

北卡羅來納大學教堂山分校流行病學家Justin Lessler表示，根據最樂觀的模型預測，到2023年3月，美國可能會多出9.5萬人死於新冠病毒；而在最悲觀的情況下，這個數字是21.1萬人。但他也表示，這些預測存在諸多的不確定性。