高雄市政府社會局為方便市民了解高雄市老人福利，特規劃「我在高齡雄幸福城市」影片徵選活動，邀請市民以自身經驗分享或發揮創意一同來拍攝高雄市老人福利短片，幫助市民認識高雄老人福利，也能用鏡頭看見長者的可愛，及有機會獲得獎金。即日起影片徵件活動至7月11日，最獎金高達5萬元，歡迎大家踴躍投件。

高雄市政府社會局規劃「我在高齡雄幸福城市」影片徵選活動，邀請市民以自身經驗分享或發揮創意一同來拍攝高雄市老人福利短片。(高雄市社會局提供)

高雄市政府社會局表示這次活動以高雄市老人福利為主題，包含老人安養及養護服務、經濟扶助、居家與社區照顧、文康休閒、老人保護與獨居關懷等福利服務，並期望能透過這次徵選活動提升民眾對於老人福利的認識，如欲查詢老人福利相關資訊可至高雄市政府社會局網站https://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=1&b_id=4。

不論是個人或團體，只要投稿者或團隊代表人為高雄市民，皆可依報名資格參加學生組或社會組比賽，投稿影片長度3至5分鐘，影片將由專業評審團隊評分，從各組中選出前3名以及佳作等獎項，總獎金達20萬5,000元。另該影片徵選預計於111年8月1日至15日辦理投稿影片網路人氣投票活動，由網友選出各1名人氣獎，除人氣獎得獎者可獲得獎金3,000元外，參加人氣投票之網友亦可參加抽獎活動，有機會獲得超商禮券500元。詳細參賽及活動辦法請見「我在高齡雄幸福城市」活動官網如下:

https://contest.bhuntr.com/tw/9mngjwrf1hll34x106/home/。