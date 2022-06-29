「八音才子」黃文擇在戲迷心中的地位永遠無法被取代。（霹靂提供）

為感念霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇為台灣布袋戲文化的付出與貢獻，特別於7月1日黃文擇大師的冥誕，在全台27家影院的暑假大檔期間隆重再映2000年首部國片票房破億的《聖石傳說》，及2022年入圍台北電影節的《素還真》。

由霹靂國際多媒體策劃的「《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展」，將於7月6日下午12點起免費開放參觀，展覽地點為國家電影及視聽文化中心。在展覽期間也搭配《聖石傳說》、《素還真》兩部電影放映。本次展覽不同以往用木偶作為切入角度的策展設計，是以黃文擇大師歷年來的表演藝術帶出展覽軸線，如配音口白、經典劇集、口碑電影《聖石傳說》及《素還真》等，來緬懷其對於藝術界的貢獻。

本次策展特別邀請INCEPTION啟藝操刀設計規劃，INCEPTION啟藝目前已累計打造上百場展覽，及千萬觀展人次，自2012年成立以來，專注原創與知名IP策展授權、空間及商場特展企劃營運，範圍觸及亞洲各地。策展人梁浩軒表示：「我們透過黃文擇大師進入了霹靂的奇幻世界，他給了世人那把大門的鑰匙，透過他的說、學、逗、演，我們在他的聲音裡遨遊霹靂江湖。」

在展區規劃上，一樓場域以黃文擇生平大事紀為脈絡，陳列其一生在布袋戲領域的探索與嘗試，如何一步步奠定八音才子美名的歷程。包含首次展出34年前《霹靂金光》素還真初登場的珍貴原稿，與親友、戲迷們生活點滴的照片。二樓則全日輪播黃文擇重要的訪談影片，另設置有錄音互動體驗裝置，只要唸出霹靂經典收幕口白「請繼續收看黃文擇布袋戲」，即可收藏黃文擇大師配音的角色來電答鈴。