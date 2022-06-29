彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

5至11歲兒童BNT疫苗第2劑學校已經完成意願調查及排程，應接種數9355人，已經種4258人。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化確診盛行率達到14％，疫情緩降中。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情緩降中，中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增4萬2112例本土確診，彰化縣新增2794例確診，彰化縣長王惠美表示，下降速度比預期還快，首批Novavax疫苗50.4萬劑將於30日上午抵台，預計從7月8日起，提供18歲以上民眾接種。

彰化縣長王惠美表示，29日公布確診，外縣市通報和外籍移工占2成2以上，疫情在下降中，5至11歲兒童BNT疫苗第2劑學校已經完成意願調查及排程，同意接種率5成，至29日為止，應接種數9355人，已經接種4258人，至於55歲以上原住民和65歲長者，接種任何一劑疫苗，就送500元禮券、2劑快篩試劑等好禮，延長到7月底。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化確診盛行率達到14％，疫情緩降中，預估下周就會來到每天2000例上、下震盪，趨向於常態流行，常態流行和大流行不一樣，常態流行是屬於地區性，會起起伏伏，就像流感一樣。

葉彥伯也說明，Novavax主要是次蛋白單位的疫苗，和傳統流感疫苗接近，不像莫德納、BNT等較新型的疫苗，是透過RNA分子進入人體細胞，再經由細胞產生抗體，Novavax是直接把抗原的蛋白體打到體內，比較不互有副作用，引發相關不良反應也接近傳統流感疫苗，至於接種對象，等中央有進一步規劃再安排。