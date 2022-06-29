桃園市政府就業職訓服務處為滿足青年暑期打工需求，下周一、7月4日下午1時30分至3時30分於桃園就業中心舉辦徵才活動，17家廠商釋出逾450個職缺，協助青年提前接觸職場，累積職場經驗。

透過暑假打工模式，可讓更多青年學子了解桃園在地產業發展與職場探索，7月4日當日活動計邀請17家廠商共同參與，包含時下青年經常涉足如遠東百貨、置地廣場、台茂商城，其中知名商家有麥當勞、家樂福、雲雀國際(Skylark洋食·芳鄰、古拉爵義式屋)、大創百貨、玉津餐飲、全家便利商店，現場更釋出各類餐飲內外場接待員、門市人員、儲備幹部、物流人員、銷售人員等超過450職缺，提供一站式便捷求職服務，盼讓青年學子找到未來職涯發展方向，訓練職場技能及責任感，同時培養從理念、態度到實務面的體驗學習，度過一個充實、有意義的暑假。

桃園市就業職訓服務處特別提醒求職者於求職前，應先「蒐集應徵公司資料」、「檢視應徵資訊是否屬實」及「告知前往面試時間及地點」；面試時「留意面試人員提出的工作內容，是否與徵才廣告符合」、「面試過程是否過於草率」、「勞動條件及報酬是否合理」、「不隨意繳交任何不明用途之費用」、「不要買公司以任何名目要求購買之產品」、「簽署不了解之契約文件」以及「不從事非法工作」等，以避免不肖業者利用求職者急切謀職及職場新鮮人經驗不足的弱點，刊登不實徵才廣告，製造求職陷阱，造成求職者因一時疏忽，而蒙受損失。

相關訊息可至桃園市就業職訓服務處網站 https://oes.tycg.gov.tw/ 及桃園市工作職缺地圖 https://jobmap.tycg.gov.tw/瀏覽最新消息。