大陸《法治日報》微信公號29日報導，美國《維吾爾強迫勞動預防法》近日生效，並進入全面執行階段。對此，中國貿促會新聞發言人馮耀祥在29日例行新聞發布會表示，美方此舉損害中美貿易，破壞市場原則。中國貿促會、中國國際商會表示堅決反對。對於受到影響的企業，中國貿促會及全國貿促系統將積極提供公共法律援助。

馮耀祥說，所謂《維吾爾強迫勞動預防法》，是美國政府捏造事實，將中國新疆地區生產的全部產品均推定為所謂「強迫勞動」產品，並且禁止進口與新疆相關的任何產品。美方以此為藉口打擊中國企業，損害中美貿易，破壞市場原則。

「美國政府憑空捏造所謂新疆『強迫勞動』問題，嚴重干擾破壞新疆經濟發展和對外貿易，不合理增加企業負擔，降低了新疆人民的生活水準，實質上嚴重侵害了新疆人民基本人權。這一做法不僅嚴重侵害中國企業合法權益，也將損害美國廣大消費者的利益。」馮耀祥說。

馮耀祥進一步解釋道，美方要求全球範圍內進口商「自證清白」的做法，不僅嚴重扭曲了正常的國際貿易秩序和競爭關係，嚴重違反國際貿易慣例與規則，還給全球進口商帶來了極大的不合理負擔，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈安全，拖累國際貿易和世界經濟增長。

中國貿促會、中國國際商會呼籲包括美工商界在內的國際工商界攜手行動，消除《維吾爾強迫勞動預防法》不利影響，敦促美國政府糾正錯誤，廢除《維吾爾強迫勞動預防法》，停止打壓新疆企業，停止侵害新疆人民提高生活水準和謀求發展的基本權利，恢復正常的國際貿易秩序，捍衛公平公正的國際營商環境。

馮耀祥表示，對於受到影響的企業，中國貿促會及全國貿促系統積極提供公共法律援助，主要有三方面舉措：一是在「貿法通」首頁上開設了應對《維吾爾強迫勞動預防法》專欄，發布熱點新聞資訊、專家觀點，還開通了服務企業電話專線和對企業影響意見徵集通道，組織舉辦專題系列培訓，幫扶企業紓困解難。二是通過各地方貿促會向企業發出預警，根據地區和企業受影響情況，將組織專家上門開展「一對一」「定製化」法律幫扶服務。三是組織企業合規風險排查和培訓，幫助企業應對《維吾爾強迫勞動預防法》執行措施帶來的負面影響。