台灣人壽再推外溢保單，創新結合「健走」、「健檢」與「癌症篩檢」黃金健康管理三階段，具有折減保費的外溢效果，最高可折減續期保費8％，鼓勵保戶養成運動及自主管理健康的習慣，此系列綜合型外溢保單保證續保至85歲，可彈性搭配台灣人壽不同的主契約，滿足人生各階段不同的保障需求。此系列主約還提供業界首創認知功能障礙「輕度就賠」的失智保障。

根據金管會保險局保險商品銷售統計，2021年外溢保單初年度保費創下收入破百億新臺幣的新高紀錄。其中，以「運動習慣」折減保費或增加保額的外溢保單最受青睞，占初年度總保費的57.25％；新契約件數則以「綜合型／其它類型」外溢保單奪冠，占總銷售件數的67.70％，足見國人對於多元化綜合型外溢保單的接受度已大幅提升。

台灣人壽「憶心滿溢」綜合型外溢保單，包含1主約及2附約，並以「黃金健康管理三階段─W.H.C.（Walking、Health examination及Cancer screening）」設計別出心裁的外溢獎勵。其中Walking（健走運動）部分，「憶心滿溢」的健康步數為二段式外溢獎勵，僅需下載「台灣人壽APP」並定期上傳健康步數，在指定期間內，日均步行數達6000步或8000步，即可享續期保費2％或4％折減的二段式外溢優惠，鼓勵保戶挑戰自我體能，走出健康還能折減保費。

Health examination（健康檢查）外溢獎勵部分，只要每年定期提供「健檢報告」，包含身高、體重、腰圍、血壓、血糖及血脂肪（含膽固醇及三酸甘油酯），不論報告數值多少，即可加碼享有續期保費2％折減，鼓勵保戶定期健檢，即早發現潛藏疾病的風險。

Cancer screening（癌症篩檢）外溢獎勵部分，若加保「好滿溢附約」系列並提供「癌症篩檢證明」（口腔黏膜檢查／乳房X光攝影檢查／子宮頸抹片檢查／糞便潛血檢查），可再加碼享有續期保費2％折減，加總上述健走及健檢兩項外溢優惠，最高享有8％續期保費折減。

「憶心滿溢」綜合型外溢保單除具有折減保費的外溢效果，亦提供業界首創認知功能障礙「輕度就賠」的失智保障，且享有癌症與7大重大疾病保障的「好滿溢附約」系列，可彈性搭配台灣人壽任一主契約，保證續保至85歲，為保戶打造安心到老的醫療防護網。