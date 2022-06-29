雲林縣口湖鄉推廣黑水虻去化廚餘，製作「黑水虻萌萌酥」供試吃考驗民眾極限。（口湖鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉公所致力推廣黑水虻去化廚餘，成效極佳，經常有機關社團前來取經，清潔隊為讓大家對黑水虻印象深刻，將黑水虻幼蟲烘烤後製成「黑水虻萌萌酥」供大家試吃，29日進行廚餘回收宣導，大部分小朋友吃得很開心，但成年人大多不敢吃，直呼「這個我不行！心理陰影太大！」。

口湖鄉公所清潔隊藉由黑水虻幼蟲喜歡吃廚餘習性，成功將全鄉每天約500公斤的生、熟廚餘完全去化，其蟲體與排泄物還可以製成有機肥料、飼料、生質柴油等，不僅符合時代潮流的循環經濟，也是去化廚餘排碳量最低的方式之一。

清潔隊長梁晉源表示，目前全台已有數十個鄉鎮市公所來口湖鄉取經，學習如何飼養黑水虻去化廚餘，連屏東縣琉球鄉也跨海前來，為了讓大家對黑水虻「印象深刻」，他都會拿出祕密武器「黑水虻萌萌酥」，請大家品嘗一下黑水虻幼蟲的味道，感謝黑水虻對人類的重大貢獻。

梁晉源說，每次請人吃「黑水虻萌萌酥」，都會引發一陣騷動，有人說「感謝黑水虻，吃牠就不必了」、「黑水虻是我們的好朋友，我不想吃牠」、「心理陰影面積太大，謝謝！」，不過還是有人勇於嘗試，吃後表示「味道不錯，很像蝦味先」。

梁晉源指出，製作「黑水虻萌萌酥」的幼蟲並不是吃廚餘長大的，而是餵食白米飯，且烘烤前還會讓牠們斷食1、2天，以免食物殘留蟲體內，其營養豐富且美味，口感香酥多吃不膩，是很好的零食點心。

29日公所與台電公司共同辦理廚餘去化宣導活動，邀30餘名崇文國小師生參與，各種互動遊戲大家都很配合，最後清潔隊拿出「黑水虻萌萌酥」給大家試吃，大多數成年人馬上退避三舍說「我不要吃蟲！」，不過有10餘名小朋友吃得很開心，還把「黑水虻萌萌酥」帶回家，準備與家人分享學習成果。