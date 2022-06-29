台北醫學大學知名女教授黃彥華，與任職台灣大學藥理研究所副教授的丈夫林泰元涉嫌將她受北醫委託研發的幹細胞應用成果，占為己有，私下申請專利，造成北醫損失，涉嫌業務侵占、背信罪，事後北醫向調查局提告，台北地檢署29日指揮調查局台北市調查處兵分9路搜索，約談黃、林2人。

黃彥華是台灣大學生化博士，曾任中央研究院生化所研究員、北醫研究發展處研發長、北醫人體細胞組織優良操作核心實驗室主任、北醫細胞治療與再生醫學研究中心執行長、北醫生物化學暨細胞分子生物學科教授，曾多年獲科技部補助大專院校獎勵特殊優秀人才獎勵。

另黃女丈夫林泰元則是台大藥理科所副教授，夫妻倆都曾主持、參與過多項幹細胞相關研究專案。

調查局獲報，指黃女於2011、2013年間，受北醫委託從事幹細胞研究，竟違背受託任務，將屬於職務上研發成果，占為己有，私自申請專利，涉犯《刑法》業務侵占、背信等罪嫌。

北檢今指揮台北市調查處執行搜索9處，預計傳訊黃、林2人，同時約談多名相關證人以釐清案情。