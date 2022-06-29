國民黨立委李貴敏今拜會中華民國全國商業總會，探討近期經濟發展、油電雙漲、產業發展等議題。李貴敏說，雖然目前看似小店家與一般民生用電暫時不漲，但經濟是連動的，即便這波只漲到上游高耗能的基礎工業，但電價一漲，各行各業營運成本隨之提升，不但影響產業獲利，更讓人憂心接下來不但交通費漲、外食費漲、房租及民生用品等也都隨之漲漲漲，物價波動均由消費者承受，只有薪水不漲，百姓還撐得住嗎？

商總理事長許舒博表示，其實各界包括產業界對這次電價調漲都有預期。目前雖然對服務業衝擊較小，但許多行業尚未從疫情衝擊中走出來，例如國際觀光旅館業；可能不宜馬上面臨調漲，仍應依產業別進行調整，可惜政府並未接納。

李貴敏則認為，產業界的憂慮的確應該考量。包括五星級飯店在內的很多產業都在疫情下受創慘重，很多也都需要紓困或繼續補貼，這些產業能否承受漲價的幅度絕對是一大問題。甚至學界都已警示，電價一次漲這麼多，企業經營成本增加，無異是雪上加霜，會不會導致廠商出走？連帶影響經濟景氣？或繼續帶動通膨狂飆？會不會難以善後？都是政府需要審慎思考的問題。

許舒博也提到防疫保單之亂，提醒政府政策若有變動，應事先預留時間，給產業與廠商作應變。以這次防疫保單事件為例，保險業者原本提供的防疫險產品，皆依據指揮中心原本「清零」原則所設計，但當政府轉向與病毒共存的政策時，留給保險業者重新評估與反應的時間並不充裕。

許舒博表示，應觀察經過這次防疫保單事件會不會讓保險業者轉趨保守。尤其民間近期陸續傳出引進外勞需購買防疫保單卻買不到等問題；又如未來像長照險推動是否會受到業者心態的衝擊，都需要政府審慎評估。

李貴敏對此表示，政府的橫向溝通協調與決策效率必須徹底檢討，才能避免像三劑令、防疫保單等亂象再度發生；現在連主管部會首長都在狀況外，自然讓民眾與產業都無所適從。期待行政官員多聽聴公會和產業的心聲，重建業者對政策的信任，以為政策訂定和執行的基礎，就別再閉門造車了。