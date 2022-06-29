高雄知名地標中正運動場即將重建，將華麗轉身打造為Kaohsiung Highline，高市府預計將中正運動場原封閉式的部分看台區拆除，並更新既有運動設施，還將大幅度導入公園遊憩、運動、購物及餐飲等綜合性機能資源與設施，高雄市長陳其邁29日也特地前往參加「中正運動場開放場域改造工程」第一階段拆除工程動土典禮。

中正運動場位於國道一號中正交流道旁，1986年10月完工後是高雄早期最大的體育場，啟用後曾風光的舉辦多場全國及地區運動賽事，美國知名歌手麥克傑克森也曾選擇中正體育場作為舉辦演唱會的地點，但隨著時間流逝，中正運動場的外觀及設備逐漸老舊，且高雄世運主場館落成後，也逐漸取代中正體育場原舉辦大型賽事的功能。

為了讓中正運動場光彩再現，高市府工務局規畫將原封閉式的部分看台區拆除，打造成為媲美紐約曼哈頓高架公園的開放式城市地標，除了更新既有運動設施，還將大幅度導入公園遊憩、運動、購物及餐飲等綜合性機能資源與設施，未來將成為「高雄運動樂活新門戶」。

陳其邁29日偕同市府相關局處首長及民意代表前往中正運動場參加運動場拆除工程動土典禮，並共同鳴笛，象徵拆除工程正式開始，並祈求工程安全、順利。陳其邁等人也在拆除下來的空心磚上簽名，未來重建工程將把簽名石磚鑲入建物，做為中正運動場華麗轉身的印記。

陳其邁表示，中正運動場從1986年完工到現在已經36年時間，它也到了應該華麗轉身、轉型的時候，所以市府特別請建築師邱文傑利用生態環保的工法，將中正運動場大改造，希望能夠保留原來的運動機能，再加上休閒購物、生活、綠地等功能，讓苓雅、鳳山交界的中正運動場成為新的生活中心。

另外，陳其邁指出，中正運動場改建工程配合O9捷運站聯合開發計畫一併執行，讓過去的高牆藉由Highlight公園設計徹底翻新，未來整個苓雅東區的景觀機能會串聯衛武營中城計畫的開發，捷運黃 、橘線日後也會在衛武營交錯。

工務局指出，中正運動場設計規畫團隊將採取前所未有的「循環營建工法」，將田徑場三分之二看台拆除的混凝土塊，搗碎成小碎石回填於剩下的三分之一看台後側，製作成石籠擋土牆，塑造成綠意山丘，傳統的體育館將蛻變轉型為複合式運動場館，預計將於2024年完工。