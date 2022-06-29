鼎炫-KY(8499)今天舉行股東會，會中承認並通過2021年營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過2021年盈餘分配案，將配發每股8元現金股利，依今天收盤價格117元計算，現金殖利率6.84％。

此次股東會亦進行全面改選董事(含獨立董事)，選出7席董事為Trillions Sheen Holdings Limited代表人：傅青炫、RISING LUCK INVESTMENT LIMITED代表人：張東琴、Lucky Cheer International Limited代表人：林青輝、林麗雯，3席獨立董事為陳國雄、葉方怡、侯上智。會後董事會通選傅青炫續任董事長。

鼎炫-KY去年受惠兩大產品線成長，全年合併營收為26.60億元、稅後淨利7.96億元、每股稅後盈餘14.14元，均創下歷年新高。

今年EMI材料事業方面，增加自動化模切生產工藝，並開拓材料多元應用領域，除NB、平板材料外，也研發推出5G、車用電子等新材料，2021年底亦成功取得IATF16949：2016的認證，正式進軍車用市場。

旗下隆揚子公司於中國上市掛牌計畫，今年第二季已獲深圳證券交易所上市審議中心通過創業版上市申請，待後續證監會核准後即可完成註冊申請，若順利完成上市程序，可募得資金加速子公司隆揚電子營運擴張。