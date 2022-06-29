身材火辣的許薇安，在IG與直播上均有超過百萬粉絲護擁。（Up直播提供）

「國光女神」許薇安自出道以來便擁有高人氣，IG與直播上均有超過百萬粉絲護擁，日前才因不小心外流的晚安影片引發大批網友討論，近日網路論壇Dcard中出現一篇「喜歡看女生穿細肩帶」的貼文，貼文中放上許薇安在家中穿著細肩帶的照片，再度引起熱議，許薇安本人得知後也大方在Up直播上回應此事，笑翻網友。

有著傲人E奶的許薇安，時常於社交平台上大方展現好身材，時常登上各大論壇與正妹分享社群中的熱門文章，本次卻意外因為一則情侶間感情糾紛的文章引起討論，內文中男網友因喜歡看女性穿著細肩帶的服裝，要求女友在愛愛時穿著細肩帶的衣物且不能脫掉，引起女友不滿直言分手，並附上許薇安在家穿著細肩帶吊嘎的生活照，意外引爆亮點。

留言中網友們除了針對男網友奇怪的癖好做評論外，也有不少網友歪樓針對美照大讚，照片中許薇安身著綠色吊嘎和牛仔熱褲，邪惡視角中露出傲人雪乳，事後知道此事的許薇安，也特別在Up直播上開播回應網友，說明這張照片其實是買了新家具回家組裝時拍攝的，並笑稱歡迎大家找我組家具，讓我賺一下外快。