台灣羽球一姐戴資穎今天（29日）在馬來西亞公開賽女單首輪，僅29分鐘便收下勝利，賽後談到比賽狀況及表現，她認為球場風向大，需要時間適應及場上隨時調整，也笑說還記得自己曾在這裡揮了空拍。

馬來西亞算是戴資穎國際賽成績出色的比賽地區，她的羽球生涯在超級系列賽拿過最多冠軍的地點是馬來西亞，曾在這裡進行的賽事（包括公開賽及大師賽）7度闖進決賽，帶走4座冠軍、3座亞軍，2016年到2020年在馬來西亞出賽，更連5年都有決賽經驗，2017年到2019年的馬來西亞公開賽還完成女單3連霸。

不過因為新冠肺炎疫情影響，戴資穎上次在馬來西亞出賽是2019年，相隔約3年再度來到福地，小戴指出，幾年前來大馬打的球場風向比較大，這次也不意外風向還是相當大，控制上她需要更多時間適應，「今天比賽主要以適應場地空間和風向為主，沒有想太多策略，感覺對手可能跟我一樣也在為適應風向苦惱，昨天練球後丹麥好手安賽龍也說球場風很大，我前幾天適應場地時也是風向稍微有點變來變去。」

戴資穎也笑說，因為馬來西亞場地風向掌握不易，她記得曾在這裡揮了空拍、沒打到球，而每次來大馬比賽，球迷都會踴躍進場加油，她很開心看到大家來，「一下場又給我滿滿主場感覺。」