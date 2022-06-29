全國電價即將在7月漲價，在學校方面，確定高中以下學校電價不漲，但大學恐將比照用電大戶調漲15％，將衝擊各大專校院費用支出。私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會暨專科學校教育聯盟強調，對此期期以為不可，電價上漲即便適用於一般盈利用電大戶，不應適用於大專校院，若不適用於高中以下學校，也不應適用於大專校院。

私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會暨專科學校教育聯盟今(29)日針對大學即將調漲電費發表3項聲明，分述如下：

一、 大專校院之目的在提升國家整體競爭力，性質與盈利用電大戶不同 ：

依《大學法》第1條所指，「大學以研究學術，培育人才，提升文化，服務社會， 促進國家發展為宗旨」。目前教育政策方向既為加速產業創新腳步，寒暑假應更積極快速、培育人才之當下，如若因電費漲價而使教學研究品質受到壓縮限制，顯非國家整體樂見。故，大學雖為高壓用戶，但是公益與教育的本質，非盈利事業，應有不同的考量。

二、教育政策所培養之人才環環相扣，應有平等原則適用：

依據蔡英文總統之教育政策白皮書所指，教育就是快樂學習、提供保障、迎向未來，且教育體系必須為國家培養世代接續成熟之公民。高中以下學校是國民 教育，社區化、分散在各地，大專校院之所以是高壓用戶是因為專業訓練，集中學生及資源，所以單一規模較大，本質上都是教育，應一致對待。無論是哪一項教育政策之目標，大學校院均扮演最後一哩路的積極角色，與義務教育階段之人才培育共同作為國家公共利益的重要呈現，無分軒輊，均為基本民生問題，故應為平等之對待。

三、私立大專校院受少子化衝擊，調整學費亦受高度管制，政府應更強化公 益補助：

目前無論公私立大專院校均受少子化衝擊而使各校經費支應窘迫，尤其私立大專校院受到現行高度管制而無法依據實際需求調整學、雜費收入，則既已因公 共利益而為高度管制，自應相對以公共利益為對應補貼，以利公共利益之達成。