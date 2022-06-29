年底台北市長選舉備受關注，北市副市長黃珊珊「捨橘、棄藍，甚至不要白」，前民進黨立委沈富雄今（29）日就在臉書提出「三不、一要」的秘訣給立委蔣萬安、新北市長侯友宜及國民黨參考，也建議「既然黃珊珊不藍了，蔣萬安就不必太藍」。許多網友看完後紛紛留言，更有人指出若黃珊珊成氣候，「台北市蔣萬安會得利」，吸引沈富雄留言「分析得比我還精闢」。

沈富雄指出，最近台灣政黨的光譜起了微妙的變化，多數人仍在五里霧中。黃珊珊爭取各政黨取向的支持者，要三者通吃，結果她成功了，但有它的極限，因此她開始吃起綠來，最近3、4個月她和衛福部長陳時中的民調加總大約在42％至45％之間，而且隨著陳時中走下神壇，趨勢變成黃上陳下，「一個讓人鏡片掉落滿地的特殊現象」。

沈富雄建議，既然黃珊珊不藍了，蔣萬安就不必太藍，深藍如夢初醒後，就不再擁抱黃珊珊，但藍仍然小於綠加白，因此藍必須向中間移動。他分析，藍的罩門在兩岸政策，並簡單提出「三不、一要」：不要搶在民進黨的前面界定兩岸關係；不要過度死抱一部被中共綑綁的憲法；不要具像描繪兩岸的未來；要詳細陳述現狀的內涵：不敢獨、不願統、走不開、打不得，提供給蔣萬安、侯友宜及國民黨做參考。

網友看完文章紛紛留言表示「只要黃跟蔣差距不大，最後討厭民進黨的都會投黃」、「中間選民是不管藍綠白的，人生是彩色的，只選會做事及做對事的人」。

甚至有網友爆出猛料直言，「其實中間選民一直都存在，尤其是在台北市，只是他們找不到夠份量、可以贏的人來寄託，直到柯P出現」，該網友更提到「綠現在一直拉抬黃珊珊，這是和藍營腦袋僵化的大佬一樣，心中只有藍綠，以為她會去分藍營的票，殊不知，她成了氣候後，就是重現2018三腳督選局，分走大半綠票，但又沒柯P強，結果當然是蔣萬安得利」，而這番言論也吸引沈富雄留言大讚「分析得比我還精闢」。