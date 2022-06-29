衛福部台東醫院醫檢師張昱維將在7日2日出發前往英國牛津大學，與來自全球的醫療人才共同參與為期兩周的「精準醫療」種子人才訓練；他說，懷著朝聖的心情，期待為偏鄉的公立醫院帶回新觀念。

「精準醫療」種子人才訓練計畫為衛福部首次與牛津大學合作、國衛院承辦，第1階段的國內訓練有300人受訓，第2關研究計畫投送英國之後僅存25位台灣菁英，張是唯一入選的醫檢師。

張昱維說，他寄出的研究計畫偏向大數據，主力題材是2020年在線上開放式的醫學期刊BMJ Open發表過的主題「台灣google關鍵字搜尋趨勢與季節流感的相關性研究」，也把隔年在衛福部「醫學與健康期刊」發表過的「以Google trends搜尋趨勢預測觀察台灣COVID-19流行趨勢」一併附上。

他解釋，主題中的大數據意涵，例如發燒二字如果在某個時段的搜尋熱度異常偏高，代表有某一群人同時間關注發燒這件事，可能指出某個感染症即將進入流行期。

對於一般民眾陌生的「精準醫療」，他用淺顯易懂的方式說明，例如過往可能使用A藥物去治療ABCD等四種可能相似的疾病，但在人體基因定序的強大威力之下，依照每個人的基因排列不同，甚至可以做到用ABCD四種不同的藥物精準攻擊ABCD四種疾病，關鍵藥物的效用和副作用相對大幅降低，過程中不管評估、診斷、醫療、癒後等等都能量身訂做。

他說，英國位居精準醫療的領先地位，「這次去看別人怎麼做，即使是很小很小的細節，帶回來只要開始做，就有繼續下去的機會」。