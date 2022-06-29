國旅補助即將展開，搶攻國旅商機，台北喜來登十二廚自助餐廳於7月1日起全餐期回歸，平日午餐原價1490元，調降至1290元，平日下午餐原價1290元，調降至790元，價格不升反降，一反近年來自助餐價格漲不停的節奏，菜色豪華再升級，回饋賓客不手軟。

台北喜來登表示，自助餐檯大量運用現流澎湖海鮮，全新推出酥炸午仔魚、澎湖海鮮煎、海葡萄蝦手卷、清蒸蒜蓉澎湖小卷等鮮味料理外，甜點區更有以時令芒果推出的喜來登招牌SUKHOTHAI芒果甜糯米，及辰園楊枝甘露，一嚐炎夏沁甜滋味。因應餐價調降，原旅展平日午晚餐券可升等至假日午晚餐使用，十二廚及探索廚房下午茶聯合餐券單人券可升等成平日下午餐2人同行使用，以回饋賓客的熱烈支持，上述價格皆須另加10％服務費。

台北喜來登一樓十二廚自助餐廳與澎湖在地海鮮商合作取得「尚青」的澎湖海鮮打造最「澎派」的海味餐檯。除了原本備受喜愛的現切爐烤美國肋眼牛，主廚特別推薦「酥炸午仔魚」，每年夏季正肥美的野生午仔魚，肉質細緻、油脂豐富，且刺少又軟，大小朋友都能盡情享用。澎湖在地特色「狗母魚丸海菜湯」，野生海菜搭配澎湖特有像是腰果形狀的狗母魚丸，彈性十足，不需過多的調味便可品嚐到大海的鮮甜。

傳統台味小吃豪華版「澎湖海鮮煎」，現點現做的鐵板料理，澎湖火燒蝦、丁香魚、蚵仔、透抽煎香後加入粉漿及蔬菜，香味四溢。「海葡萄蝦手卷」來自澎湖原生種的海葡萄，產量稀少，有「綠色魚子醬」之稱，口感特殊，搭配鮮蝦包成手卷，更添亮點。「清蒸蒜蓉澎湖小卷」澎湖海域海水鹽分高，盛產的小卷肉質肥美厚實，以清蒸方式保留食材原味，大啖大海鮮甜，以及「澎湖蛤蠣絲瓜」、「澎湖高麗酸菜燒魚頭」等更是不容錯過。