國民黨中央選舉提名委員會29日通過徵召立委呂玉玲之子陳韋曄參選桃園市第八選區（平鎮區）市議員，他歷任國民黨青工會總會長、黃國園黨部委員、桃園市部黨副主委、團委會副會長等職務，黨政資歷豐富，繼先前國民黨在平鎮區已提名黃敬平、舒翠玲及新人陳羽凡，加上徵召的陳韋曄，共有4人參選。

桃園市黨部表示，桃園市議員選舉第二梯次輔選方式暨名單由中央選舉提名委員會通過，核定第八選區徵召陳韋曄同志參選。

陳韋曄現年33歲，是立委呂玉玲、市議員陳萬得夫妻之子，陳萬得宣布不競選連任後，最後仍派出兒子出來參選，而陳韋曄除了是呂玉玲、陳萬得服務處助理外，現職為第26屆桃園市青年志工服務協會總會長、中國國民黨桃園市黨部副主任委員、中國國民黨黃復興黨部黃國園委員會委員、第13屆全國青年工作委員會北區副祕書長、中國青年救國團平鎮區團委會副會長。

呂玉玲表示，老公陳萬得今年就是打算準備退休，而兒子一直有熱忱的心去為民眾服務，他自己也希望為地方打拚，而地方上鄉親也一直有勸進的聲音希望他出來服務，所以這次就要兒子好好去承擔，自己也會帶著他繼續努力。