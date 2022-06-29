藝人楊繡惠、白雲上個月曝光一張摟腰、十指緊扣照，楊繡惠還大方認愛，讓演藝圈好友及粉絲全炸鍋，兩人事後強調一切都是開玩笑，楊繡惠還搞笑曬出「分手照」，而楊繡惠昨（28日）則曬出與白雲合照，兩人被張秀卿指有夫妻臉，男星海產甚至敲碗：「拜託原地結婚」，釣出楊繡惠留言吐內心話。

57歲楊繡惠和51歲白雲上個月搞笑曬摟腰、十指緊扣照，楊繡惠還發文：「我們在一起了，恭喜我們吧」，讓演藝圈好友及粉絲全嗨翻，兩人事後則開直播撇戀情，表示經過深思熟慮後，決定做回朋友，楊繡惠還搞笑曬出海邊的分手照。

楊繡惠和白雲搞笑組CP，兩人不時以此開玩笑，而楊繡惠昨則在臉書分享與白雲合照，兩人被張秀卿指有夫妻臉，男星海產甚至敲碗：「那畫面太美了，拜託原地結婚」，對此，楊繡惠搞笑地回應：「你真的要毀了我，你才開心嗎」，同時，有網友問：「會不會炒新聞，炒著炒著就在一起了？」還釣出白雲現身說：「千萬別怎麼說，我現在很怕，整個人在抖」。

楊繡惠、白雲被指有夫妻臉。（圖／取材自楊繡惠臉書）

其實，楊繡惠和白雲的緋聞傳了許久，外界也好奇兩人究竟有沒有發展的可能，楊繡惠強調，她和白雲只是哥兒們般的朋友，至於楊繡惠的感情現況，她表示是：「一片空白」。