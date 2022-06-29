【發稿時間：16:43｜更新時間：16:50】
由於午後對流雲系發展旺盛，台灣中部面臨豪雨來襲，目前水利署針對彰化縣、南投縣、台中市發出一級淹水警戒，苗栗縣為二級警戒。另外台中市議員參選人曾威也分享現場淹水照片，提醒民眾出門小心。
曾威在臉書分享3張台中現場照片，可以發現當地積水約有半個輪胎高；在外會勘的彰化縣芬園鄉鄉代洪千千也PO文表示，芬園鄉多處停電及淹水；另外行經竹山交流道的民眾也指出，目前現場出現滾滾黃河，場面相當驚人。
根據氣象局統計，截至今天下午4點，時雨量排行集中在南投、台中一帶，最高的是南投國三S217K測得雨量已有118.5毫米，第二名國三N223K測站也有92毫米。目前水利署公布的淹水警戒為下：
苗栗縣（二級警戒）：二級警戒卓蘭鎮、南庄鄉
彰化縣（一級警戒）：一級警戒芬園鄉。二級警戒彰化市
南投縣（一級警戒）：一級警戒草屯鎮。二級警戒南投市
臺中市（一級警戒）：一級警戒烏日區、南屯區、西區、沙鹿區、西屯區、大肚區、北屯區。二級警戒大雅區、神岡區、南區、后里區
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