面對全球通膨烏雲籠罩，食品大廠味全（1201）執行長張教華29日坦承味全在成本上確實面臨壓力，但會審慎評估漲價計畫。接下來味全將鎖定品牌資產價值創造、品類核心競爭優勢深化、通路精耕發展、 供應鏈效益提升與管理系統流程精進等五大策略主軸，希望能逆勢突圍。

張教華今天說，通膨及俄烏戰爭，造成全球原物料價格上漲，影響層面並不限於食品業，味全會在原物料供應面、產品組合面，及製程調整上持續檢討。

至於會不會漲價？他認為除了成本壓力，還要兼顧投資人期待、消費者可接受度、員工福利等，因素眾多，會再審慎評估。

味全今天舉行股東會，公司去年營收198.17億元，年增6.2％，但受原料成本高漲影響，稅後純益5.07億元，比前年衰退5.2％，創下近五年獲利新低，換算每股純益1元。今天股東會通過每股派發現金股息0.501元。

另外味全今天股東會也進行董事改選，總共選出六董三獨董，名單變化不大，僅一席董事代表人由林建宏接替賴清跑，其餘維持原班人馬。味全隨後召開新任董事會，被視為頂新集團三董魏應充人馬的董座陳宏裕，再度獲得推舉連任。

陳宏裕表示，面對全球性的通膨壓力與國際原物價格大幅波動，以及後疫情時代的消費需求、消費型態轉變，加上國內通路業者的持續整併，及數位經濟下宅配、外送服務需求的快速崛起，為食品業的經營環境帶來很大的變化，對味全而言，是挑戰也是機會。

味全今年在台灣新設置「智慧零售事業部」，推動電商服務；在大陸地區也積極發展電商新零售，以迎合新消費需求。

另外呼應永續時代來臨，味全5月初剛成立「永續小組」，預計今年底前會完成制定短中期目標。第一階段在環境方面，以綠色供應鏈、提高在地採購、再生綠色包材；並在產品方面持續推動簡單配方與高品質產品，深化食安工程為消費者吃得安心、吃得健康嚴格把關。