通膨壓力居高不下，全球多數央行被迫啟動升息，俄烏戰爭持續，讓投資市場充滿不確定性，聯博表示，下半年有三個新常態，使得高波動不可避免，但股債市依舊表現可期。

年初迄今，幾乎所有資產類別都面臨修正壓力，股票與國庫券資產更出現過去30年較少見的同步下跌情形。聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈表示，下半年有三項挑戰將成為市場的新常態：第一，通膨維持高檔。雖然俄烏戰爭對美國經濟的直接衝擊有限，但因大宗商品價格可能維持高檔，以及供應鏈恢復穩定時間可能進一步延後，高通膨可能會比預期還要久。

第二，大幅升息。因通膨在高檔盤據，貨幣政策料將更加緊縮，自6月15日聯準會加大升息幅度之後，預估聯博預期聯準會今年還有1.75％的升息空間，指標利率將上調至3.25％~3.5％區間，不過，2023年可能又回到刺激景氣的循環。

第三，經濟成長放緩。在通膨、升息與烏俄戰爭夾擊下，經濟成長力道自高峰放緩，但民眾在疫情期間累積大量儲蓄，因此，預期經濟不致於崩跌，而是逐漸減緩。

趙心盈說，這三項挑戰讓金融海嘯後市場波動度大增，然而，風險通常與機會並存，下半年，股債市表現仍值得關注。

趙心盈進一步分析，根據歷史經驗，在升息循環期，已開發國家股市平均而言大多上漲，且儘管年內出現修正，全球股市歷年也大多收漲；此外，若和之前的升息循環相比，目前市場已陸續反映加速升息預期，因此，伺機布局的時刻到。

在區域投資上，趙心盈說，美股仍是投資人不可或缺的投資區域之一。目前美國企業獲利表現仍持穩，加上家計財務狀況良好，勞動市場也持續復甦，在企業獲利與消費力道支撐下，預期經濟仍將維持成長格局，因此，可以將美股中有品質有增長且有實質盈餘作支撐的個股為核心，適度分散配置於低波動股、美國價值股與大宗商品類股，然而也會作適度會彈性調整。

除此之外，她表示，不妨也將新興市場納入投資組合，新興市場經濟成長率今明兩年預估呈現攀升趨勢，部分新興市場國家更受惠於大宗商品與食品價格增長趨勢，由於大宗商品漲價對新興國家影響各異，宜以主動式的多元資產策略平衡風險。