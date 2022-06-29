大陸央視新聞報導，大陸文化和旅遊部29日下午召開第二季例行新聞發布會，介紹受新冠肺炎疫情持續影響，文旅業助企紓困有關情況。從加大政策幫扶力度、促進消費市場復甦、加強助企服務等三方面，幫扶企業渡難關，全力穩住行業發展基本盤。

一是加大政策幫扶力度，助力企業減輕經營壓力。今年2月，大陸國家發展改革委、文旅等14部門聯合印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》。5月，國務院出台《扎實穩住經濟一攬子政策措施》，對文化、旅遊等困難行業給予更大力度支持。文旅部調整暫退旅遊服務品質保證金支持政策，將保證金暫退比例提高到100％，並將新取得經營資質的旅行社一併納入政策支持範圍。這些政策涵蓋了稅費、社保、金融、房租、水電氣網成本、政府採購等多個方面，幫助企業降低經營成本，減輕經營壓力。各地在落實各項幫扶政策的同時，還結合實際推出企業獎補、費用減免、防疫消殺支出補貼、停工穩崗補助等措施，不斷豐富紓困舉措，加大幫扶力度。

二是促進消費市場復甦，助力文化和旅遊行業恢復發展。今年5月，將跨省團隊旅遊「熔斷」區域進一步精準到縣域，在促進文旅市場安全有序恢復。開展第二批國家級夜間文旅消費集聚區建設工作，聯合中國銀聯實施「百城百區」文旅消費助企惠民行動計畫，推進工業旅遊示範基地建設，並舉辦2022年「中國旅遊日」「美麗中國·美好生活」等多項主題活動，推出百條大陸全國鄉村旅遊精品線路。同時，各地還通過實施減免景區門票、發放文旅消費券等舉措，提振消費信心、促進市場復甦。

三是加強助企服務，增強市場主體獲得感。優化文化和旅遊市場審批服務，對因疫情原因沒有及時換證、影響業務正常開展的企業，開展許可證到期延續業務「延期辦」工作，對滿足條件的經營許可證到期換證手續可延長半年到一年辦理，並要求各地持續推動政務服務便民利企。

下一步，文旅部將繼續幫扶企業紓困解難，推動行業加快恢復發展。

一是加力推動各項紓困扶持政策落地落實。將在7月開展「文化和旅遊企業服務月」活動，組織各地為文化和旅遊企業提供政策精準對接服務，總結推廣經驗做法和創新舉措，並加強相關政策儲備。

二是進一步加大金融定向支持力度。將與人民銀行、銀保監會等部門密切合作，不斷完善對文化和旅遊企業的信貸供給體系，為文化和旅遊企業提供差異化金融服務，為行業恢復發展添勁加力。

三是促進文化和旅遊市場加快恢復。將組織實施文旅消費促進計畫，深入開展大陸國內旅遊宣傳推廣活動，並進一步發揮重點節慶會展的帶動作用，提升旅遊企業和行業信心。

四是支持文化和旅遊行業創新發展。推動雲演播、微旅遊、露營遊等新業態、新模式加速發展，大力培育文化和旅遊領域創新型市場主體，提升行業數位化水準，催生新發展動能。