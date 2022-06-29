香港男星鄭伊健當年以電影《古惑仔》系列「陳浩南」一角，成為萬千少男崇拜的對象，更是一代男神，感情生活也很精采，2013年驚喜宣布娶小6歲女星蒙嘉慧，還以「6個好」形容她有多完美，羨煞眾人；近年鄭伊健夫妻投資日本房地產，蒙嘉慧目前也直接在當地住下來，日前她曬素顏自拍，48歲老態網友嚇到快認不出來。

昔日鄭伊健曾以「6個好」形容連續2晚出席他演唱會，默默支持他的蒙嘉慧，兩人在東京結婚後還有不生育的共識，決定好好享受2人生活；夫妻倆近年在日本福岡砸百萬元投資房地產，在當地開設公司，而蒙嘉慧目前也在那裡住下來，生活相當愜意。

28日蒙嘉慧在臉書分享和可愛的寵物鼠合照，毫不掩飾居家素顏模樣，長髮散落肩上，過去高顏值的臉蛋，現已能清楚看到魚尾紋和法令紋，48歲略顯老態的情形，讓不少網友很驚訝，原來昔日香港無線台當家花旦也老了，驚呼：「差點認不出來」；但許多粉絲還是稱讚蒙嘉慧大方做自己，「自然就是美」、「還是我的女神啊」。

鄭伊健因《古惑仔》成為香港代表男神之一，感情生活相對也受到矚目，過去他最廣為人知的戀情，以和邵美琪交往7年，但傳出梁詠琪介入，陷入三角戀，還遭外界戲稱「雙琪奪麵（鄭伊健外號伊麵）」，之後跟梁詠琪在一起7年卻不了了之。直到2013年和當時香港花旦蒙嘉慧結婚，讓粉絲都很意外，也獲得各界祝福。