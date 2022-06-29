社皮里長涂力旋提醒里民，目前停電通報，台電正積極搶修中。(翻攝涂力旋臉書)

台中市豐原區今天下午3時許開始下起暴雷雨、閃電不斷！豐原區成功路354、356巷部分地區停電，現在仍在停電中。台電公司指出，台電人員正在現場搶修，目前停電範圍為台中市豐原區成功路、安和路、社興街西勢路一帶。

豐原區民指出，豐原區下午瞬間下起暴雷雨，其中以成功路、安和路、社興街、西勢路一帶，幾陣雷雨後突發生停電，目前部分地區還在停電中。

台電公司強調，台電人員目前正冒雨到現場搶修，停電原因仍待調查中。