台中市豐原區今天下午3時許開始下起暴雷雨、閃電不斷！豐原區成功路354、356巷部分地區停電，現在仍在停電中。台電公司指出，台電人員正在現場搶修，目前停電範圍為台中市豐原區成功路、安和路、社興街西勢路一帶。
豐原區民指出，豐原區下午瞬間下起暴雷雨，其中以成功路、安和路、社興街、西勢路一帶，幾陣雷雨後突發生停電，目前部分地區還在停電中。
台電公司強調，台電人員目前正冒雨到現場搶修，停電原因仍待調查中。
台中市豐原區今天下午3時許開始下起暴雷雨、閃電不斷！豐原區成功路354、356巷部分地區停電，現在仍在停電中。台電公司指出，台電人員正在現場搶修，目前停電範圍為台中市豐原區成功路、安和路、社興街西勢路一帶。
豐原區民指出，豐原區下午瞬間下起暴雷雨，其中以成功路、安和路、社興街、西勢路一帶，幾陣雷雨後突發生停電，目前部分地區還在停電中。
台電公司強調，台電人員目前正冒雨到現場搶修，停電原因仍待調查中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。