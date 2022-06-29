有「F級混血」之稱的台日混血網紅松崎櫻葵(松崎敏葵)擁有甜美臉蛋與火辣身材，過去曾以「真人洋娃娃」扮相在網路上吸引大批網友追蹤。日前生下2胎的她，透露自己原本豐滿的上圍由原本F級升級到L級，為此已經困擾很久，哪知最近又胖了1公斤，這下連L級都不包不住，急忙求救廣大的網友。

松崎櫻葵苦惱地說，這段時間一直嘗試減肥，希望能把增加的1公斤瘦下來，卻怎麼樣都沒辦法成功，直到最近把唯一的1件L級內衣拿來穿後，竟然發現尺寸太小穿不進去，身體的一部分就這樣卡在布料外面，讓她感到非常無言；除此之外她也非常苦惱尺寸不斷升級問題，這才發現瘦不下的那1公斤，「原來是胖在胸部」。

於是，松崎櫻葵只好跑去全台唯一一家，本來買得到L等級的內衣店，詢問是否有「M等級」提供她買來使用呢？結果店員量完胸圍，只回覆：「抱歉，我們沒有賣您的罩杯尺寸」，讓她只好把腦筋動向大陸內衣店，哪知一間間詢問過後，「每一家都告訴我沒有M罩杯」，讓她只能崩潰地大喊：「竟然連大陸都沒有像我這樣的女生嗎？」

事實上，松崎櫻葵正是因尺寸驚人獲得關注，她曾對外透露原本只有C級，是後來跑去做自體隆乳手術，成功升級到Ｄ罩杯，想不到隔年竟發胖10公斤，狂升到F等級，接著懷孕時膨脹到I級，等到生下小孩後飆升到M、N左右，後來終於縮減到I級，之後就一直維持在這個大小。