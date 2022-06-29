國際半導體產業協會（SEMI）今（29）日發表「SEMI Auto IC Master車用晶片指南」，身為指南倡議人之一的鴻海(2317)董事長劉揚偉指出，傳統燃油車過渡到新能源車將面臨3大變化，推出指南有助解決產業長鏈問題、降低新進業者進入門檻，提高車用IC能見度。

劉揚偉認為，「Auto IC Master」今年只是起步，代表利用新思維、新做法凸顯核心能力，隨著新能源車產業快速成長，「Auto IC Master」內容將越來越豐富，也代表台灣產品能見度將大幅提升。未來希望有其它更多產業跟進，讓世界看見台灣能為新產業帶來的價值。

劉揚偉在「SEMI Auto IC Master車用晶片指南」序中表示，近年來看到傳統汽車產業鏈的長鏈問題，整個供應鏈一、二、三線層層疊疊，導致最上游的IC半導體零組件無法及時對應到下游OEM廠商所需，讓許多傳統車廠錯失市場商機。

同時，搶料、缺料的狀況層出不窮，導致許多新進電動車業者因為找不到IC零組件而無法及時生產新車，瀕臨破產倒閉的危機。

劉揚偉指出，傳統的燃油車過渡到新能源車將面臨3個巨大變化，包括運算單元變多、功率元件與IC大增、高速線束需求更多，特別是IC半導體。這些急速增加的車用產品零件，正是傳統汽車產業過往較不熟悉的領域，若產業鏈無法提高透明度，缺料狀況將會持續。

劉揚偉表示，上個世紀「IC Master」在美國出版的目的，就是幫助對半導體產品有需求的廠商，能大幅減少資料收集時間，快速掌握產品資訊和管道。每本資料厚達上千頁，詳細記載IC產品的規格、功能、參數及擁有的廠商，相當於IC業界的百科全書。

因此，當聯電(2303)榮譽副董事長宣明智提出「Auto IC Master」全球第一本專門為汽車產業量身訂做的車用IC指南構想時，劉揚偉表示絕對會全力支持，也感謝國際半導體產業協會（SEMI）這段時間協助完成這本書。

劉揚偉認為，IC是車子的大腦，所有軟體都在其中進行作業。若把「Auto IC Master」做到最好，就等於電動車會有個最佳的腦袋，去操控將來車聯網、自動駕駛、共享服務及電動化（CASE）的智慧化車輛，正是台灣產業供應鏈可運用既有優勢切入的市場。

劉揚偉表示，台灣是全球半導體的重要基地，新能源車市場將是數兆美元規模，若能集結台灣IC產業相關資訊，讓有興趣投入的業者都能即時快速掌握車用IC產品相關資訊，將有助更多國際車廠看見、運用台灣IC產品，有利台灣抓住新能源車發展契機。