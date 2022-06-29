北市北投區秀山路今天下午2點57分發生一起墜樓意外，29歲的陳姓男子從7樓樓頂墜落1樓，大樓警衛聽聞聲響立刻報案，經送醫搶救仍宣告不治。
陳男在外交部檔案大樓的2樓上班，屬委外員工，2點多時獨自一人拿著椅子搭乘電梯到頂樓，根據監視器並未發現有外力介入，警方獲報現仍在了解當中。
警方現已通知家屬趕往醫院，陳疑有精神相關的疾病，後續將釐清墜樓原因。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
北市北投區秀山路今天下午2點57分發生一起墜樓意外，29歲的陳姓男子從7樓樓頂墜落1樓，大樓警衛聽聞聲響立刻報案，經送醫搶救仍宣告不治。
陳男在外交部檔案大樓的2樓上班，屬委外員工，2點多時獨自一人拿著椅子搭乘電梯到頂樓，根據監視器並未發現有外力介入，警方獲報現仍在了解當中。
警方現已通知家屬趕往醫院，陳疑有精神相關的疾病，後續將釐清墜樓原因。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。