北市北投區秀山路今天下午2點57分發生一起墜樓意外，29歲的陳姓男子從7樓樓頂墜落1樓，大樓警衛聽聞聲響立刻報案，經送醫搶救仍宣告不治。

陳男在外交部檔案大樓的2樓上班，屬委外員工，2點多時獨自一人拿著椅子搭乘電梯到頂樓，根據監視器並未發現有外力介入，警方獲報現仍在了解當中。

警方現已通知家屬趕往醫院，陳疑有精神相關的疾病，後續將釐清墜樓原因。

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