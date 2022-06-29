美股近來走勢暴漲暴跌，道瓊工業指數早盤一度勁揚446點，之後掉頭向下，終場下挫491點。分析師認為，這波空頭熊市還沒有結束，至於熊市具體持續的時間，則取決於經濟是否陷入衰退。

《Marketwatch》引述富國銀行投資研究部門分析師說法指出，標普500指數在6月13日落入熊市，回顧該指數自二戰以來出現11次熊市，跌勢平均持續16個月，熊市平均回報率為-35.1%。

富國銀行分析師表示，熊市持續多久關鍵要點在於經濟表現，若是熊市伴隨經濟衰退，熊市持續時間平均達到20個月左右，損失平均回報率為-37.8%；若是熊市未發生經濟衰退，平均持續時間相對較短約6個月，造成的損失較低，平均回報率為-28.9%。

外資摩根士丹利（大摩）策略師威爾森（Michael Wilson）則警告，美股賣壓再度出籠前，可能再漲5%至7%，提醒投資人別被熊市反彈欺騙。他強調，一旦陷入經濟衰退，標普500指數恐下跌至約3000點，與28日收盤價約3821點相比，恐仍有21%的下跌空間。