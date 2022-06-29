為了減少廢棄物產生量，環保署推廣「減少使用一次用飲料杯」及「淨零綠生活綠色消費」新思維，7月1日起，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場，在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少5元的價差。

環保署表示，基於源頭減少廢棄物產生量及實踐淨零綠色生活之減碳理念，已有許多業者共同響應減少一次用飲料杯，提前或提高實施擴大自備飲料杯優惠，促進民眾共同實踐綠生活。29日邀集7-ELEVEN、全家、麥當勞、肯德基及星巴克等業者，分享該企業響應環保署公告措施。

7月1日起，消費者至連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場買飲料，如自備非一次用飲料杯時，將獲得與未自備飲料杯至少5元價差的優惠；業者須於營業場所標示「自備飲料杯省＿元」，每字邊長至少五公分，民眾消費時可多加留意。

環保署指出，100年上路的舊制要求業者提供1至3元的優惠，但效果約6％消費者有自備飲料杯，調查結果顯示，若加碼優惠至5元將提高意願。環保署表示，民眾自備飲料杯，除了享有優惠價格與衛生安全之外，還有望合力減少每年5.8億個一次用飲料杯的耗用、約7,000公噸垃圾與3.3萬噸約87座大安森林公園能吸收的碳排放等好處。而對業者而言，給予自備環保杯的消費者5元優惠，也有減少杯材成本、環境成本與增添人氣、買氣的鼓勵。