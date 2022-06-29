《天堂2M》將於7月13日進行「最初的繼承者」改版，推出第二個神話職業、全新競技場副本以及狂暴化BOSS。
《天堂2M》28日釋出「最初的繼承者」Teaser網頁，預告將於7月13日進行改版。此次改版將推出第二個神話職業「艾爾納」、全新競技場副本「哈勒那克迷宮」，以及「貝歐娜遺跡」與「傲慢之塔」的BOSS狂暴化。
同時官方也預告7月5日將公佈更多詳細資訊，想了解更多改版細節請鎖定官網更新。
今日同時開放的還有職業轉換，6/29維護後至7/13維護前，職業轉換活動期間，60級以上角色可購買職業轉換，將持有中的1種職業變更為其他職業。此外，道具詳細資訊窗也進行改善，道具詳細資訊窗標示登錄收藏品所需的強化等級，點擊強化等級資訊時，出現該強化等級道具對應的收藏品視窗。
《天堂2M》今日也推出多項活動：
【探索火焰與永恆的痕跡】：6/29維護後～7/13維護前，活動期間內每天可透過NPC亞丁公告官購買輔助魔法道具與「火焰與永恆探索神諭之書（活動）」，完成神諭任務可獲得獎勵道具。
【火花的隊伍副本】：6/29維護後～7/13維護前，活動期間内「鳶形海賊團基地、星岩秘密保管所、封印寺院、肯特拉營帳、最終庭園、灰色祭壇」隊伍副本入場次數、經驗值、金幣加倍。
【火花的激戰之島】：6/29維護後～7/6維護前，活動期間內激戰之島副本時間加倍；經驗值獲取量+30%、金幣獲取量+50%。
【傑帕爾殿堂第3季】：6/29維護後～7/13維護前，活動期間內每天可向傑帕爾殿堂副本內的NPC「神聖騎士團魔法師（活動）」購買「傑帕爾殿堂神諭之書（活動）」和「傑帕爾祕密神諭箱（活動）」，完成神諭任務可獲得獎勵道具。
更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。
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