台韓觀光交流會議韓國代表團一行47人於29日抵台，韓國旅行業協會會長吳敞熙（前）率團為台韓觀光交流暖身。（台灣觀光協會提供）

「第35屆台韓觀光交流會議」將在30日於新竹登場。台韓觀光交流會議韓國代表團47名成員於29日中午搭機抵台，準備參與30日的正式會議，並將於7／1搭機返回韓國。在新冠疫情影響下，本屆會議自2020年延期至今，是新冠疫情後，台韓雙邊首次的實體會議，對重啟台韓觀光交流具有指標性的意義。

面對國際觀光交流的暫停，台灣觀光協會自2021年7月起，即密切與國內、外旅行社及飯店、遊樂園等觀光業者，積極商討如何協助重啟國際觀光交流，並向交通部、交通部觀光局、中央疫情指揮中心等單位，提出未來開放國際觀光準備的接待SOP，以及階段性開放國境之建議。

此外，在疫情衝擊下，台灣觀光協會仍持續在2020年4月起，規劃並提出台韓觀光交流會議、台日觀光高峰論壇之辦理專案，籌備過程幾經波折，兩場實體會議終於得以在2022年舉辦，分別將於6月30日，及9月份辦理。

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即將登場的台韓觀光交流會議是由台灣觀光協會（TVA）與韓國旅行業協會（KATA）所發起，是兩國觀光業界重要的溝通平台，維繫台韓雙方良好的互動往來，每年在台灣與韓國的城市輪流主辦。台韓雙方都為召開本次會議及邀請觀光業界朋友們付出很大的心力，相信這場會議對疫後推動、恢復雙邊國際觀光交流而言具有重大意義。

受到新冠疫情影響前，透過包機及各項多樣化國際宣傳，2019年台韓雙邊觀光互訪交流近250萬人次，韓國來訪台灣的人次為124萬、台灣到訪韓國的人次為120萬，彼此互為雙方觀光客源國之前五名。

今年期望透過本次會議的主題「後疫情時期活絡台韓國際觀光交流之作為」，針對在後疫情時代規劃更貼近潮流變化及市場需求的觀光策略，探索地方城市旅遊的魅力，並結合科技旅遊的趨勢，拓展雙方觀光產業的發展與想像等議題進行討論，藉由台韓雙方集思廣益，討論具體的內容或對策，為兩國未來的交流發展奠定良好的基礎。

台灣觀光協會及交通部觀光局將以台灣美食宴請韓國代表團貴賓，並安排具在地特色的客家舞蹈演出，透過美味佳餚和美妙表演為30日的台韓觀光交流會議揭開序幕，主辦地新竹市政府亦將於會議結束後，準備經典的新竹觀光行程，希望為韓國旅行業者留下最深刻的印象。