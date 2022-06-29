桃園市桃園區21歲簡姓男子28日早上騎車行經桃園巨蛋，陳姓貨車司機、張姓堆高機駕駛在道路旁卸載堆高機，簡男意外撞上推高機牙叉倒地受傷，雖趕緊送醫仍不治。陳男、張男依過失致死罪嫌送辦。

警方表示，28日8時55分許，陳姓貨車司機及張姓堆高機駕駛於萬壽路二段、桃園巨蛋旁卸載堆高機，簡姓男子騎車沿萬壽路二段往桃園方向行駛，行經該處撞擊推高機牙叉倒地受傷，員警獲報趕抵現場將簡男緊急送醫仍不治死亡，後續肇事責任由警方釐清中，陳男等兩人依過失致死罪嫌移請桃園地檢署偵辦。