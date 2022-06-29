10萬元面額紙鈔上的代表人物為韓國獨立建國烈士柳寬順女士。（Netflix提供）

改編自Netflix西班牙搶劫犯罪影集《紙房子》的《紙房子：韓國篇》於本月24日登場，上線才3天便已在全球累積3374萬的觀看時數，立即空降全球非英語影集冠軍，也進入 51個國家與市場的Top 10排行榜，且獲得韓國、印尼、越南、馬來西亞和泰國冠軍，在台灣亦達成上線24小時立刻進入當日台灣Top 10節目亞軍，之後一直維持冠軍寶座的輝煌記錄。

由於是翻拍西班牙神劇《紙房子》，《紙房子：韓國篇》在上線之後也因不同的文化、語言，以及背景設定，吸引了全球各種劇迷的注意，相對也引起兩極化的討論，Netflix韓國內容總監李起伍表示：「北韓和南韓處於統一邊緣的地緣政治因素加劇了緊張局勢，使本影集如此受人喜愛，當初我們收到編劇柳勇在和製作團隊的提案時感到非常幸運，我們認爲這是一部既能尊重原作的翻拍影集，又能帶給韓國和全球粉絲們會欣賞的新作品！」

導演金泓善坦率表示當然有預期到會有這様的反應，畢竟很多劇迷看過、崇拜原作，所以會出現這些多樣的反應也是理所當然。飾演南韓危機談判組「宣祐真」的金倫珍也有同樣的想法，並透露考量到在東南亞還有沒看過原著的粉絲，因而多了「如果看到影迷們熟悉的東方臉孔演出的韓國翻拍作品，應該會很有趣」的期待，還謙虛表示，做為演員感謝所有的評價，希望大家繼續保持火熱的熱情，延續到第2部的到來。

飾演「教授」的劉智泰則透露，其實拿到劇本時就已知道會產生這様的反應，但他覺得這部分是要下定決心去做的，更期許韓國影集能有所突破、躍進，進而受到全世界的喜愛。朴海秀對此則回答：「這是這部作品的宿命，雖然不能與原作相提並論，但與其對差異點進行不同的表現，不如說出我們想說的故事」，他更語帶玄機地說「（對第1部感到疑惑的部分），第2部會全部解開」，讓粉絲更加期待接下來劇情的發展。

不同於原著版本，《紙房子：韓國篇》強盜團都會戴著韓國傳統的河回面具，因為具有諷刺意義和對權力層的指責，朴海秀飾演的「柏林」則設定為朝鮮強制收容所出身，來反應分裂國家的現實。由於劇中的10萬元面額紙鈔是現實生活中所沒有的，紙鈔上的女性身份因而引起影迷們的好奇。

該名女性其實是韓國獨立建國烈士柳寬順女士，被譽為「韓國聖女貞德」的她，因主導多次社會運動，年僅17歲就為國壯烈犧牲，而其畫像則出自韓國畫家尹汝煥的《柳寬順烈士遺像》，該畫作被列入2007年指定編號第78號的「國家標準遺像」，畫中的柳寬順女士表現出了1919年韓國民主運動「三一運動」爆發時，擔心國家的表情和充滿正義的樣貌，手持太極旗坐在梨花學堂教室裡的樣子。

尹汝煥畫家接受韓媒訪問時透露，製作團隊是於2021年春天提議將柳寬順烈士遺像放入10萬面額紙鈔中，希望以這次做為契機營造南北韓和解的氛圍，期待早日實現兩韓統一後共同貨幣的實際使用。此外，劇中還可看到包含放在造幣廠大廳牆壁上的尹汝煥畫家其他3幅作品。