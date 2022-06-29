金門今(29)日新增106名新冠確診，累計5119例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(29)日新增106名新冠確診，累計5119例。縣府提醒，為避免對醫療院所量能產生排擠效應，民眾可下載數位新冠病毒健康聲明取代診斷證明。

金門今日新增106名新冠確診，累計5119例。目前收治中75例，其中無症狀或輕症62例，中症11例，重症2例；確診者居家照護689例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者119人，目前居家隔離322人，解除居家隔離96人。

縣府說明，為避免確診民眾因由申請防疫理賠，至醫療院所要求開立診斷證明書，對醫療院所量能產生排擠效應，自5月起，民眾可至「數位新冠病毒健康聲明」申請網站，下載數位健康證明取代診斷證明。申請流程如下：步驟1、本國國民以身分證字號、健保卡號、戶口名簿戶號或護照號碼確認身分。步驟2、選擇「檢驗結果數位證明」項目。步驟3、於申請成功畫面點選「下載／列印數位證明」，若需列印者也可使用「取得超商列印碼」。