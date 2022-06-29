苗栗縣長徐耀昌29日及交通部公路總局副局長林聰利，為造橋鄉與頭屋鄉的台13線17K＋400~20K396.8 路段拓寬改善工程動土祈福。（李京昇攝）

台13線為苗栗縣重要南北向聯絡道，道路多已完成拓寬為雙向4車道，目前仍有造橋鄉與頭屋鄉連接路段、三義鄉路段尚為雙向2車道。苗栗縣長徐耀昌29日及交通部公路總局副局長林聰利，為造橋鄉與頭屋鄉的台13線17K＋400~20K396.8 路段拓寬改善工程動土祈福，工程預計113年6月完工，期待完工後將大幅改善交通安全以及旅遊觀光品質。

造橋鄉與頭屋鄉境內的台13線17K＋400~22K＋212路段，為明德水庫與國道1號頭屋交流道主要聯絡道，今年公路總局在苗栗縣政府協助取得用地之下，以總經費6億7212萬元（包含用地費2.7億元）改善頭屋、造橋境內台13線道路，以便捷民眾交通及提升明德水庫風景區觀光旅遊發展。

公路總局副局長林聰利、苗栗縣縣長徐耀昌、立法委員陳超明、徐志榮團隊秘書、賴香伶團隊秘書、頭屋鄉長徐鑫榮、造橋鄉長黃天貴等人，今天為台13線17K＋400~20K＋396.8路段改善工程持鏟動土，並為工程祈福順利平安，議員、頭屋鄉、造橋鄉等各級民意代表也都到場關心工程規劃，期待完工後大幅提升用路品質。

苗栗工務段段長陳禎康簡報說，造橋、頭屋境內台13線路段改善工程計畫全長約4.74公里，總經費11億4200萬元，將分為2標工程辦理，今日動土為第1標造橋鄉錦水社區活動中心至頭屋鄉茄苳橋路段，規劃長約3公里的雙向2車道拓寬為18公尺寬雙向4車道，施作永久性滯洪池及道路側溝、排水箱涵等，維持道路水保及排水順暢，並將設置生態廊道、小動物爬坡等營造永續生態機能，工程經費約6億7212萬餘元，預計113年6月完工。

苗栗縣長徐耀昌表示，台13線造橋頭屋路段長度約4.8公里，寬度為10至12公尺，由於地形起伏、線型較為彎曲難行，民眾爭取道路改善，但因用地與經費作業困難，部分用地甚至牽涉到中油油庫與明德水庫的用地要都市計畫變更等問題，改善計畫窒礙難行。

過去每到選舉期間前往拜票屢遭鄉親罵騙選票，然而該路段在公路總局、縣府與地方的共同努力之下，終於辦理道路拓寬改善工程，未來將拓寬為18公尺的雙向4車道，希望完工後為鄉親帶來安全舒適的用路品質。

公路總局副局長林聰利指出，苗栗縣最近觀光業旅遊業蓬勃發展，而造橋頭屋境內台13線路段為明德水庫觀光地區的主要幹道，以及通往頭屋交流道主要聯絡道，每到假日更是車流超載，在立委爭取與鄉親引頸期盼之下，公路總局著手編列經費盡速辦理拓寬工程，未來台13線將拓寬為4線車道，提升地區交通以帶動地方觀光發展。

他同時感謝縣長徐耀昌及縣府團隊全力配合本標工程用地取得作業，以及沿線土地所有權人的無私配合，使本標工程的以順利推動，希望工程順利平安，二區養護工程處後續也將持續推動第二標20K＋396.8~22K＋212拓寬工程，早日完成打通台13線頭份到苗栗的主要動脈。