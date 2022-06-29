媒合會上，嘉義市知名林聰明沙鍋魚頭與里響咖啡業者也到場。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市觀光新聞處長張婉芬感謝阿管處把3個商圈串在一起，帶業者進行品牌轉型。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今到場的業者產業別多元，包含農特產、食品、工藝、文創、旅宿等，透過現場交流、相互推薦。（阿里山國家風景區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今天的媒合會吸引38家廠商，近百人參與。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今結合雲嘉嘉3大觀光圈，大阿里山、235區域和大草嶺觀光圈業者舉辦產業媒合會，以「跨區域、跨產業合作」為主軸，輔導3大觀光圈產業資源對接，現場還有廣告宣傳設計諮詢、健檢，產品整合設計行銷一條龍服務，吸引38家廠商，近百人參與。

「大阿里山、235區域、大草嶺觀光圈產業媒合會」今下午在嘉義文化創意產業園區舉辦，阿管處指出，媒合會主要是想媒合3大觀光圈在地品牌與旅行業者，讓跨區品牌能合作，共同推出創新聯名商品，並與旅行業者一同組裝、推出創新遊程。

今到場的業者產業別多元，包含農特產、食品、工藝、文創、旅宿等，透過現場交流、相互推薦，促成產業間合作的契機，藉此展現3大觀光圈共同打造優質觀光的決心，阿管處說，現場另設有產品設計諮詢區，邀請商品攝影、文案設計及包裝設計團隊設攤，提供業者諮詢與健檢之服務，以提升各業者的軟實力。

阿管處長洪維新表示，現今深度旅遊已逐漸成為市場主流，業者需充實自我、加強因應市場需求，阿管處也會從中整合3大觀光圈產業資源，透過媒合平台大家共同努力，聯合開發推出特色伴手禮、跨區創新遊程等，以協助業者建立品牌價值。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬感謝阿管處把3個商圈串在一起，帶業者進行品牌轉型，指嘉義市是阿里山入口門戶，也是阿里山森林鐵路的起點，相信這次嘉市235區域觀光圈產業夥伴能透過產業媒合的合作，發揮相互加乘效果，讓台灣走進世界，世界看到嘉義市。

嘉義縣文化觀光局長許有仁則說，嘉義縣7月15日即將啟動另一波觀光振興方案，接下來還有海之夏活動、全民運動會與國慶煙火，期待各界一同參與，文觀局會與阿管處一同行銷，帶動產業發展。

立法委員劉建國秘書林吉芳表示，雲林草嶺地區的觀光業自921大地震後就開始沒落，今3大觀光圈的結盟，有助大草領觀光業者重新向前行，歡迎全國遊客到草領走走、喝咖啡。