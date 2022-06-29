由於消費者在外出用餐和百貨公司的開銷增加，澳洲5月零售銷售額又一次交出亮眼的成績單，顯示儘管通膨飆升及利率升高，其內需仍具韌性。

澳洲統計局周三公布5月零售銷售額月增0.9%，為連續第5個月增長，亦較市場預期的月增0.4%還高出一倍多。

與去年同期相比，5月零售額大幅成長10.4%，達到342億澳元（約236.4億美元），創下歷史新高，儘管部分反映出的價格上漲，而非銷量增加。

澳洲統計局官員表示，價格上漲帶動5月零售額增長，這在咖啡廳、餐館、食品外帶服務與食品零售等方面最為明顯。5月外出用餐的支出增加1.5%，而百貨公司的銷售額大增5.1%。

內需的韌性將使澳洲央行更具信心，該央行此前表示國內消費力能承受得起借貸成本升高。

該央行自5月以來已經兩度升息，且在下周召開的7月政策會議上再度升息幾乎已成定局，市場普遍預期屆時將升息50個基點，至1.35%。