台灣首部政治職人劇「國際橋牌社」外傳《和平歸來》劇組29日在彰化秀傳醫院開鏡。（吳敏菁攝）

台灣首部政治職人劇「國際橋牌社」外傳《和平歸來》劇組29日在彰化秀傳醫院開鏡。（吳敏菁攝）

劇中飾演醫護演員柯宇綸、黃新皓、藍丞曦、黃柏文（由左至右）。（吳敏菁攝）

波特王客串演出。（吳敏菁攝）

台灣首部政治職人劇「國際橋牌社」外傳《和平歸來》劇組29日在彰化秀傳醫院開鏡，以 2003 年台灣爆發 SARS 事件為背景改編創作一季6 集的迷你影集，增加白色巨塔宮鬥的元素，虛實交錯，喚起走過的歷史記憶。

製作人汪怡昕表示，國際橋牌社致力以台灣歷史記憶作為IP的創作基底，去年COVID-19爆發疫情，喚起2003年大家對於SARS期間和平醫院封院的記憶，團隊決定透過全民募資的方式啟動製作。

製作團隊表示，劇中需大量醫療場景、模擬當年醫院封院後的樓景，取景原本困難重重，感謝秀傳醫院大力支援拍攝場地，還提供專業醫療顧問在現場指導及醫療設備、耗材，成為重要的幕後推手。

29日開鏡，演員柯宇綸、鍾瑶、張詩盈、黃柏文、莫愛芳、撒基努、方聖傑、黃新皓、藍丞曦、羅思琦、官家宇、孫情、王耿豪、陳妍安、王威等眾星雲集穿著戲服熱鬧出席。

彰化縣林田富副縣長、彰化縣縣議會謝典林議長、彰化市林世賢市長、台中市政府新聞處長鄭照新、秀傳醫療體系院長黃士維院長、楊基滐、財團法人厚生基金會執行長陳柏同、醫師黃漢斌等皆到場參與。

劇中飾演醫護演員柯宇綸、鍾瑶、黃新皓表示，希望拍完就解封，大家可以把口罩拿下來，看到彼此真面目，從加入劇組前置準備，一起上過表演課、醫療課，還考了CPR證照，跟秀傳急診部李岱安醫師學了縫合、插管.等醫療技術；也花了很多時間上「歷史課」，劇組也請來了當年曾經染疫、曾經經歷封院的醫護們來實地分享他們的故事，感同身受這是台灣人都不能遺忘的重要故事。

曾獲金馬女配角獎的張詩盈表示，劇中飾演台北市衛生局長，開玩笑地說當年也有參與決策，深深感受決策帶來一連串後果，有了這些經驗才讓台灣有這麼好的防疫成績，自覺在參與一件非常有意義的工作。

國際橋牌社投資人的486先生和劇中特別客串的知名網紅波特王也是現場的焦點之一，秀傳醫護們都化身小粉絲紛紛求合照，波特王表示，劇中客串的就是想當網紅的角色，當年網路並不發達，也沒有YouTuber的概念，其餘就不能據透太多了。