網紅張香香從「無名十大正妹」發跡，擁有天使臉孔和E罩杯魔鬼身材，被網友封為「乳溝女神」，如今轉戰Instagram，累積多達69萬粉絲力挺，平時不吝嗇分享辣照的她，今（29）日在Instagram發布近況，雖然之前因喝醉撞到導致下巴受傷，但她仍不忌口，曬出和朋友喝酒的畫面，傲人上圍引發網友關注。

網紅張香香今（29）日在Instagram上傳影片，配文寫下：「頂著喝醉撞破的下巴還敢喝酒，確認是酒鬼無誤」，影片中張香香下巴貼著繃帶，似乎是上次喝醉後留下的傷口，不過張香香表情開朗，看來傷口已經好的差不多了，而她穿著黑色繞頸洋裝，交叉綁帶設計襯托她傲人的上圍，視覺上看起來就像一顆倒過來的愛心，即使臉上的傷沒有完全好，張香香仍然非常漂亮，拿著韓國的米酒碗朝鏡頭做出邀酒的動作，並開心地拿起燒酒自拍，笑容電暈一票網友。

許多粉絲湧入留言「受傷還是很美，太不合理了」、「怎麼撞到下巴還是這麼可愛辣（啦）」有網友提醒她，受傷喝酒會影響痊癒「傷口會發炎」，張香香在限時動態交代近況「等等終於要去拆線了」暗示傷口已經快好了。

張香香昨（28）日也曬出旅遊照，她穿著水藍色比基尼盤腿坐在酒店躺椅上，身後露出一小部分蔚藍天空，顯示當時天氣不錯，照片中她纖細的雙腿交叉，張香香抬起一隻手遮太陽，肌膚白裡透紅，好身材引起網友們的暴動。

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