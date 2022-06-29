網紅張香香從「無名十大正妹」發跡，擁有天使臉孔和E罩杯魔鬼身材，被網友封為「乳溝女神」，如今轉戰Instagram，累積多達69萬粉絲力挺，平時不吝嗇分享辣照的她，今（29）日在Instagram發布近況，雖然之前因喝醉撞到導致下巴受傷，但她仍不忌口，曬出和朋友喝酒的畫面，傲人上圍引發網友關注。
網紅張香香今（29）日在Instagram上傳影片，配文寫下：「頂著喝醉撞破的下巴還敢喝酒，確認是酒鬼無誤」，影片中張香香下巴貼著繃帶，似乎是上次喝醉後留下的傷口，不過張香香表情開朗，看來傷口已經好的差不多了，而她穿著黑色繞頸洋裝，交叉綁帶設計襯托她傲人的上圍，視覺上看起來就像一顆倒過來的愛心，即使臉上的傷沒有完全好，張香香仍然非常漂亮，拿著韓國的米酒碗朝鏡頭做出邀酒的動作，並開心地拿起燒酒自拍，笑容電暈一票網友。
許多粉絲湧入留言「受傷還是很美，太不合理了」、「怎麼撞到下巴還是這麼可愛辣（啦）」有網友提醒她，受傷喝酒會影響痊癒「傷口會發炎」，張香香在限時動態交代近況「等等終於要去拆線了」暗示傷口已經快好了。
張香香昨（28）日也曬出旅遊照，她穿著水藍色比基尼盤腿坐在酒店躺椅上，身後露出一小部分蔚藍天空，顯示當時天氣不錯，照片中她纖細的雙腿交叉，張香香抬起一隻手遮太陽，肌膚白裡透紅，好身材引起網友們的暴動。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。