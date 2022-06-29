本土新冠肺炎疫情趨緩，倒數迎接暑假，花蓮縣政府推出夏戀嘉年華、鯉魚潭紅面鴨FUN暑假等活動接力登場，其中邁入10周年的紅面鴨FUN暑假，累積高達900萬人次拜訪，今年再以全新改版、升級的內容迎接遊客，每周更有4天加碼施放星空煙火秀等活動，迎接旅遊人潮。

花蓮縣府觀光處長張志翔表示，「夏戀嘉年華」邁入第15屆，是每年暑假重要盛事，將從7月9日至13日在東大門廣場開唱，包括謝金燕、玖壹壹、動力火車等知名歌手輪番演出，陪粉絲們嗨唱5天。

花蓮暑期第二檔活動為「紅面鴨FUN暑假」，自7月16日至8月14日於鯉魚潭風景區舉行，湖面同樣有2隻巨型紅面鴨相當醒目，還設置3座紅面鴨大型裝置藝術及超美拍照裝；白天有音樂水舞，晚間有水幕光影、水上劇場、星空煙火，假日還有親子同樂的歡樂秀。

今年新增「水藝術噴泉」，不只欣賞水舞，還能享受與水共舞的趣味；晚間水上劇場以花蓮在地6族原住民特色舞蹈「六族禮讚」，結合高達40公尺的百變水舞秀，還以多部經典電影主題曲編排水舞光影秀，周周都有不同主題演出。

紅面鴨FUN暑假活動期間每天上午10時至下午5時有「音樂水舞秀」；平日晚間7時、8時及8時30分，假日晚間7時、8時，將有經典電影主題歌曲及40米水舞搭配演出的「水幕光影秀」；平日晚間7時30分，假日晚間7時30分及8時30分有水上劇場秀，每周六、日上午10時親子歡樂秀。

張志翔說，迎接10周年，活動期間每周三、五、六、日晚間都有璀璨的星空煙火秀，8月4日情人節還加碼施放，若搭乘北花線國道客運到花蓮旅遊，可參加送花蓮好Q購物金，詳情可上花蓮觀光資訊網及花蓮觀光粉絲團。

花蓮縣政府指出，花蓮暑期節目滿檔，7月1日至8月28日知卡宣水上樂園開放戲水；7月22日至24日為原住民族聯合豐年節活動，縣府說，隨著疫情緩和，暑假期間歡迎遊客到花蓮戶外走走、釋放壓力。