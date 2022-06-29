由台北市文化局推動的「文化就在巷子裡-社區藝術巡禮」，將豐富的表演活動深入鄰里內，精彩的藝術表演也許就在你家附近上演！在文山區景華里的景華公園，由「Kiss Me親一下」劇團帶來綠野仙蹤劇場的演出，文山區景華里里長黃培堯協辦，在做好防疫措施下，吸引了許多里民參加，鄰里活動不缺席的當然就是「社區好鄰居」永慶房屋！贊助活動所需帳篷並擺設攤位與里民一起樂生活。

文山區景華里藝文表演大小朋友不亦樂乎

文山區景華里里長黃培堯分享到，很開心這次社區藝術巡禮來到景華里，特別安排了里內的排舞班帶來精采的開場表演，綠野仙蹤劇場適合親子一同欣賞，戴好口罩、落實防疫措施下，鼓勵大家一同到景華公園享受視覺與聽覺的饗宴，共度愉快的週六。

除了劇團表演之外，景華里里內活動豐富又有趣，里民活動場所開設多元的課程提供里民們培養興趣，像是瑜珈班、排舞班等等。黃培堯里長補充，新冠肺炎疫情爆發前，元宵節會在景美國中與里民們一起搓湯圓、煮湯圓，端午節包粽子、小朋友體驗做香包，中秋節會有大型表演及摸彩活動，這幾年受到疫情影響，活動多從簡辦理，但依然希望將節慶氛圍傳散到景華里各個角落。

更值得一提的是，此次劇團演出的地點景華公園同時也是文山區內的防災公園，景華里與區公所合作，與里民們一同進行防災演練，建立基本的防災知識，倘若未來災害發生，演練的知識與技能即可派上用場，不只自救更可以幫助他人！

「文化就在巷子裡-社區藝術巡禮」將藝術表演帶進社區鄰里內，讓更多人發現藝術的美好。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋文山區資深店協理吳皇褌分享，景華里屬於文教區，里長用心籌備各項活動，包括健康檢查、節慶活動等等，很榮幸永慶可以提供協助，我們平時不只協助有購售屋需求的客戶圓滿成交，更是在地鄰里、社區的重要好幫手，只要地方有需求永慶都樂意給予協助，活動當天我們也擺設攤位里民們一起同樂，未來也會做好在地服務，與鄰里社區一起共好成長，促進在地商圈繁榮向上發展。