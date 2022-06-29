國立海洋科技博物館為推廣全齡海洋教育，舉辦「人魚減塑藝術劇場」。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館為推廣全齡海洋教育，舉辦「人魚減塑藝術劇場」，由自由潛水專業人員化身人魚，在水底演繹人魚傳說，讓觀眾身歷其境，引發回響。海科館表示，除週末2場次展演，特定活動或節日也會加開場次。

海科館長陳素芬表示，人魚減塑藝術展演邁入第4年，今年的人魚化身為海廢戰士對抗海洋廢棄物，透過海龜、鬼蝠魟、鯨鯊等海洋生物，訴說人魚族英勇力抗海廢大魔王的故事。

海科館指出，人魚由一群自由潛水的專業人員裝扮，藉由劇場表演，將藝術與環境教育結合，透過表演者的肢體張力與聲音表情，讓觀眾身歷其境，感受海洋廢棄物對生物們造成的傷害，適合全齡觀賞，盼大家以同理心感受，培養對環境保護的素養。

海科館緊鄰望海巷海灣，陳素芬說，近年長期推動海洋環境教育，已舉辦逾250場淨灘活動，撿拾超過15噸海洋廢棄物，並持續朝多元方向發展、推動海廢相關教育活動。

海科館指出，今年人魚藝術海廢劇場共規劃20場次，於主題館1樓展演出，每週六、日下午2點、3點15分各有2場次。此外，特定活動或節令將加開場次，如中秋節、國慶日等，相關資訊可參海科館2022人魚減塑藝術劇場活動官網。（https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/newsdetail/556/6871）。